Corona-Zahlen: Rückgang von Infektionen und Einweisungen hält an

Zwischen dem 31. Januar und dem 6. Februar wurden in Belgien im Schnitt 26.454 Corona-Infektionen registriert, was einem Rückgang von 42 Prozent gegenüber der Vorwoche (24.-30. Januar) entspricht.

In diesem Zeitraum wurden auch im Schnitt und pro Tag 76.000 Tests durchgeführt. Das ist ein Rückgang von 31 Prozent. Die Positivitätsrate lag bei 38,8 Prozent. Das bedeutet, dass knapp 39 von 100 Tests positiv ausfielen.

Die Reproduktionszahl fiel zwischen dem 31. Januar und dem 6. Februar auf 0,90: Das sind 15 Prozent weniger als in der Vorwoche. Ein Wert unter 1 bedeutet, dass die Viruszirkulation an Stärke verliert.

Omikron hat die Delta-Variante fast vollständig verdrängt und ist für 95,5 Prozent der Infektionen verantwortlich. Montag, der 24. Januar, war mit 75.906 Infektionen der Tag mit den meisten Infektionen je.

Auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen geht weiter zurück. Zwischen dem 3. und 9. Februar wurden pro Tag im Schnitt 316 Corona-Patienten in ein Krankenhaus eingeliefert. Das ist ein Rückgang um 14 Prozent. Diese Zahl bezieht sich auf Personen, die speziell wegen Corona eingeliefert wurden, und nicht auf Personen, die mit einer anderen Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert und dann positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

In den belgischen Krankenhäusern befinden sich derzeit 4.091 Personen mit einer Corona-Infektion, auch hier ist ein Rückgang zu verzeichnen, und zwar um 3 Prozent. Dazu gehören alle Corona-Patienten, also auch Personen, die mit einer anderen Krankheit aufgenommen wurden. 430 von ihnen befinden sich auf der Intensivstation. Diese Zahl ist die gleiche wie vor einer Woche.

Zwischen dem 30. Januar und dem 5. Februar sind pro Tag im Schnitt 41 Menschen an den Folgen von Corona gestorben, 24 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt zählt Belgien 29.497 Corona-Todesfälle. Am Freitag, dem 4. Februar, erreichte die Zahl der Todesopfer mit 53 ihren Höhepunkt.

9.173.915 Personen in Belgien haben ihre erste Impfung erhalten und 8.924.436 Menschen (77 Prozent der Gesamtbevölkerung) sind vollständig geimpft worden. 6.717.304 Personen (58 Prozent der Bevölkerung) haben außerdem eine Wiederholungsimpfung, eine so genannte Auffrischungsimpfung, erhalten. Insgesamt wurden bereits 24,39 Millionen Dosen Coronavakzine verabreicht.