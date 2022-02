Gesundheitsminister Vandenbroucke will Maskenpflicht in Schulen erst nach Karnevalsferien lockern

Nach Ansicht des belgischen Gesundheitsministers muss die Maskenpflicht noch eine Weile eingehalten werden, um die Sicherheit an den Schulen zu gewährleisten. Am Freitag tritt der Konzertierungsausschuss zusammen, in dem die verschiedenen Regierungsebenen in Belgien vertreten sind. Die Minister wollen sich über eine Herabstufung der Corona-Lage von Code Rot auf Code Orange beraten.

Auf dieser Sitzung kommt auch die Maskenpflicht in den Schulen zur Sprache. Der Virologe des belgischen Gesundheitsamts Steven Van Gucht hat sich auch erst für eine Lockerung nach den Karnevalsferien ausgesprochen.

Der flämische Bildungsminister Ben Weyts (flämische Nationalisten, N-VA) hat eine andere Meinung: Wenn es eine Lockerung gibt, möchte er, dass die Kinder zuerst berücksichtigt werden. Auch der flämische Jugendminister Benjamin Dalle (CD&V) plädiert dafür, dass die Maskenpflicht für Kinder abgeschafft wird.