Historische Fotos: Die Geschichte vom "Puppenhospital" von Gentbrügge

Später arbeitete er im Arsenal von Gentbrügge (das frühere Zentral-Ausbesserungswerk der belgischen Bahn) - auch während des Zweiten Weltkriegs. Nach dem Krieg reparierte Vanborns Großvater zunächst Fahrräder und Tonbänder und später auch Puppen, wie dessen Vater.

Gemeinsam mit seiner Frau eröffnete er in Gentbrügge dann seinen eigenen Laden, das „Puppenhospital“, in dem eben Puppen repariert oder sogar restauriert wurden. Seine Frau verrichtete dabei die feineren Arbeiten, wie Augenbrauen oder Lippen (be)malen. Eigentlich war diese Werkstatt ein Teil der Wohnung des Ehepaars, doch außen an einer Seitenwand stand in großen Lettern „PUPPENHOSPITAL“ geschrieben.

