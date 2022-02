"Lines & Tracks": Die Geschichte von Grafik und Design bei Eisenbahn-Werbeplakaten

Doch auch die Eisenbahngeschichte kommt hier nicht zu kurz. Als sich die Bahn im noch jungen Belgien des 19. Jahrhunderts entwickelte, richtete sie sich in erster Linie an die Industrie und an den Güterverkehr sowie an die Beförderung von Arbeitern, die ersten Bahnpendler. Der Massentourismus von heute war zu dieser Zeit noch kein Thema. Aber nach und nach ging die Aktivität der belgischen Eisenbahn auch in diese Richtung, bevor der Erste Weltkrieg dem ein abruptes Ende bereitete. Vorher aber und erst recht danach warben die entsprechenden Plakate auch schon für touristische Ziele und für Kulturreisen per Bahn in unserem Land.

