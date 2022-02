Starker Anstieg der Immobilienpreise in Städten wie Leuven, Gent und Antwerpen

Wer lieber eine Wohnung statt ein Haus kauft, wird die günstigsten Angebote nach wie vor in der limburgischen Provinzhauptstadt Hasselt finden. Am teuersten sind Appartements inzwischen in Gent, wo der Durchschnittspreis jetzt knapp 300.000 Euro beträgt.



In den fünf Provinzhauptstädten sind die Wohnungspreise im vergangenen Jahr um durchschnittlich 6,2 Prozent gestiegen, ein Anstieg, der auch über dem flämischen Durchschnitt von 5,7 Prozent liegt. Der größte Anstieg ist in Antwerpen zu verzeichnen, wo die Wohnungspreise im vergangenen Jahr um 7,8 Prozent gestiegen sind, was sich stark auf den Durchschnitt auswirkt.

In Antwerpen sind der Vorort Berchem und das Stadtzentrum die teuersten Standorte für den Immobilienkauf. Der Preis für ein Haus in Berchem ist 2021 um 14,3 Prozent auf 430.030 Euro gestieen. In Gent ist Drongen der teuerste Vorort, wo das durchschnittliche Hauspreis inzwischen knapp eine halbe Million Euro beträgt. Die Hauspreise in Drongen sind im Jahresvergleich um ganze 32,5 Prozent gestiegen.