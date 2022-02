Brüsseler Museum gibt einer jüdischen Familie ein von den Nazis geraubtes Kunstwerk zurück

Epilog

Es leben 9 erbberechtigte Nachfahren von Gustav und Emma Mayer und zwar in Großbritannien, in den USA und in Südafrika. Was diese jetzt mit den „Blumen“ von Lovis Corinth anfangen, ist unklar. Der Wert des Gemäldes könnte sich auf mehrere Hunderttausend Euro belaufen.

Die Familie Mayer wurde in den 1970er Jahren von der Bundesrepublik Deutschland für den Verlust der Kunstsammlung vergütet. Inzwischen hat sie das Geld für das hier beschriebene Gemälde zurückgezahlt, weil es ja gefunden wurde.

Der Maler Lovis Corinth entwickelte sich im Laufe seines Schaffens vom Impressionisten zum Expressionisten. Ironie der Geschichte: Sein Werk wurde von den Nazis als „entartete Kunst“ bezeichnet…