Brüssels Markt für Büroräume vs. Homeoffice: Rund ein Fünftel der Bürofläche steht leer

Einige Zahlen - Aktuelle Bürofläche in Brüssel: 12.700.000 m², Genehmigungen für Büro-Neubauten: 415.212 m², erwarteter Nutzungsrückgang durch und nach Corona: - 22 %, erwarteter Leerstand im kommenden Jahr: Anstieg von jetzt 7,7 % auf 8,5 %, Umbau von Büroflächen oder -gebäuden zu Wohnungen seit 1997: 1.670.000 m². Diese Zahlen stammen aus dem regionalen Brüsseler Parlamentsausschuss für Territoriale Entwicklung. Das bedeutet, dass dieser Wirtschaftszweig in der belgischen Hauptstadt unter Druck steht.

Die aktuelle Situation ist fast ausschließlich auf die Coronakrise zurückzuführen, denn man kann davon ausgehen, dass das Arbeiten im Homeoffice in vielen Fällen beibehalten wird. In zahlreichen Bereichen wird von zu Hause aus gearbeitet, gezoomt und geteamt. Die meisten Arbeitgeber haben gemerkt, „dass der Laden auch so läuft“ und nicht wenige davon überlegen, Bürofläche aufzugeben. Hinzu kommen Co-Working-Projekte oder auch sogenannte „Flexdescs“, Büroräume mit flexibler Nutzung und Vermietung.

Bestes Beispiel ist die hier ansässige EU-Kommission, die ihre Gebäudefläche um etwas die Hälfte verringern wird. Das bedeutet, dass die Kommission in absehbarer Zeit etwa 200.000 m² Bürofläche aufgeben wird. Das ist in etwa die gleiche Fläche an Büros, wie im „Finanzturm“ in Brüssel, einem der Bauwerke in der Stadt, in dem die meisten Einzelbüros zu finden sind.

