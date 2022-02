Energiepreise in Belgien sind im Vergleich zu den Nachbarländern viel schneller gestiegen

Die Energiepreise in Belgien sind im vergangenen Jahr im Schnitt doppelt so schnell gestiegen wie in den Nachbarländern. Dies geht aus dem Jahresbericht des Preisobservatoriums des belgischen Wirtschaftsministeriums hervor. Einer der Gründe dafür ist, dass es in Belgien mehr Energieverträge mit variablem Tarif gibt. In den Nachbarländern schließen die meisten Verbraucher feste Verträge ab.