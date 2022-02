Leuven zu einem der fünf Top-Reiseziele in Europa gewählt

In den letzten Wochen konnte jeder online für sein bevorzugtes europäisches Reiseziel auf der Liste abstimmen. Leuven erhielt 48.000 Stimmen aus 77 verschiedenen Ländern. Damit liegt die Stadt an fünfter Stelle, noch vor Städten wie Rom und London. Die slowenische Hauptstadt Ljubljana ist die Nummer eins. Den zweiten und dritten Platz belegen Marbella in Spanien und Amiens in Frankreich.

Es ist das erste Mal, dass eine belgische Stadt so gut abgeschnitten hat. Bürgermeister Mohamed Ridouani (flämische Sozialisten, Vooruit) ist darüber sehr erfreut: "Ich bin sehr stolz darauf, dass Leuven ein so großartiges Ergebnis erzielt hat. Ich möchte mich bei allen bedanken, die für unsere Stadt gestimmt haben. EBD beschreibt Leuven als eine engagierte Stadt, in der alles möglich scheint. In Leuven kann man viel erleben, und das in einer einzigartigen historischen Umgebung. Dies möchten wir mit unseren Besuchern aus dem In- und Ausland teilen. Sie sind in Leuven immer willkommen", sagt Ridouani.