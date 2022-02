Konzertierungsausschuss: Code Orange für Corona-Barometer und keine Maskenpflicht mehr für Kinder

Der Konzertierungsausschuss mit Vertretern der verschiedenen Regierungen in Belgien hat am Freitagnachmittag beschlossen, das Corona-Barometer am 18. Februar von Code Rot auf Code Orange herabzusetzen und die Maskenpflicht für Kinder unter 12 Jahre aufzuheben. Code Orange bedeutet mehr Lockerungen für Veranstaltungen, Freizeitaktivitäten und das Gastgewerbe. Auch die Homeofficepflicht von vier Tagen pro Woche wird aufgehoben.