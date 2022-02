Bundespolizei ruft dazu auf, Brüssel am Montag wegen der erwarteten "Freiheitskonvois" zu meiden

Der selbsternannte "Freiheitskonvoi" hat angekündigt, am Montag, den 14. Februar, im Zentrum von Brüssel gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Sie möchten den Verkehr lahmlegen. Der Protest ist verboten und Belgiens Innenministerin Verlinden (CD&V) hat bereits angedeutet, dass es auch Grenzkontrollen geben wird. "Autofahrer, die mit ihrem Fahrzeug demonstrieren wollen, können dies auf dem Parkplatz C des Heysel-Messegeländes tun", so die Polizei. "Nur hier wird eine statische Aktion mit motorisierten Fahrzeugen toleriert."

Die Polizei rät daher allen, die sich am Montag, den 14. Februar nicht in Brüssel aufhalten müssen, die Hauptstadtregion und den Brüsseler Ring zu meiden. Wer in Brüssel sein muss, sollte öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Schon jetzt fordern mehrere Hinweisschilder an Tunneln in Brüssel die Menschen auf, am Montag nicht mit dem Auto nach Brüssel zu fahren.