Fast 80 vernachlässigte Hunde bei Ehepaar beschlagnahmt: "Unbeschreiblicher Gestank"

Die Polizei war aufgrund von Meldungen von Anwohnern auf die Situation der Tiere aufmerksam geworden. Nach Rücksprache mit dem Tierarzt der flämischen Tierschutzinspektion wurden die Hunde am Freitag wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz beschlagnahmt. Alle wurden in einem Tierheim in Lanklaar (Dilsen-Stokkem) aufgenommen.

Es handelt sich um einen Fall von "Tierhortung", da das Ehepaar die Hunde aufgenommen hatte, ohne sich um die Lebensbedingungen der Tiere zu kümmern. Sie lebten zwischen ihren Exkrementen und durften das Haus nie verlassen. Der Mann und die Frau wurden verwaltungsrechtlich festgenommen. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort. Es wurde ein psychiatrisches Gutachten beantragt.

"Das Tierheim Kinrooi wurde um Hilfe gebeten, aber da es sich um eine große Anzahl von Hunden handelt, haben wir auch mit anderen Tierheimen Kontakt aufgenommen", erklärte der Bürgermeister von Lanaken, Marino Keulen.