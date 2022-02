Mietenexplosion in Flandern: Mietwohnung kostet zum ersten Mal mehr als 800 € pro Monat

Das Mieten einer Wohnung in Flandern ist um 3,1 Prozent teurer geworden. In Mechelen, Provinz Antwerpen, (+7,1 Prozent auf 874 Euro) und Genk, Provinz Limburg, (+5,6 Prozent auf 744 Euro) stiegen die Preise jedoch am stärksten. "In Mechelen ist die Durchschnittsmiete für Wohnungen in zwei Jahren um fast 100 Euro gestiegen", sagt Thijs. "Das liegt an den vielen Neubauten und an der Lage an der teuren Achse Brüssel-Antwerpen, die die Menschen nach Mechelen ziehen lässt. Mechelen hat auch eine besondere Anziehungskraft, die Stadt hat an Attraktivität gewonnen".

Bemerkenswerterweise ist die Miete einer Wohnung in Genk (744 Euro pro Monat) teurer als in der limburgischen Provinzhauptstadt Hasselt (733 Euro pro Monat). "Das ist überraschend, denn Hasselt hat den Ruf, eine attraktive Stadt zu sein", sagt Thijs. "Genk holt auf und die vielen Neubauten lassen auch dort die Mieten stark ansteigen".

Am teuersten sind Mietwohnungen nach wie vor im Stadtzentrum von Antwerpen. Der durchschnittliche Mietpreis für Wohnungen hat hier die Marke von 950 Euro pro Monat überschritten (Kaltmiete).