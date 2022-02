Ukraine-Krise spitzt sich zu: Auswärtiges Amt rät Belgiern das Land sofort zu verlassen

Das Auswärtige Amt hat seine Ratschläge für die etwa 300 Belgier, die sich in der Ukraine aufhalten, und für diejenigen, die in das Land reisen wollen, erneut verschärft. Wenn ihre Anwesenheit nicht unbedingt erforderlich ist, wird ihnen geraten, das Land zu verlassen. Auch von Reisen in die Ukraine wird nun "dringend abgeraten". "Die vorliegenden Berichte deuten darauf hin, dass ein Großangriff von drei Fronten möglich ist", sagte Belgiens Regierungschef Alexander De Croo (Open VLD, flämische Liberale) in der Nachrichtensendung des Privatfernsehens "VTM Nieuws". "Es ist sicherer das Land zu verlassen."