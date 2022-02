Auch in den Schulen: Corona-Lockerungen ab dem 19. Februar wegen Code Orange

Flanderns Bildungsminister Weyts will auch der Sekundarstufe eine Perspektive bieten. Bis zur allgemeinen Aufhebung der Maskenpflicht muss die Maske ab dem 19. Januar in den flämischen Schulen nicht mehr auf dem Schulhof und bei Aktivitäten im Freien getragen werden. Auch "Maskenpausen" seien denkbar, so der flämische Bildungsminister.

Ben Weyts hofft, dass die Maske auch in den Sekundarschulen nach der Rückkehr aus den Karnevalsferien (Anfang März) vollständig abgeschafft werden kann. "Ich verstehe vollkommen, dass unsere Schüler die Nase voll haben von der Maske. Vor allem, weil in der übrigen Gesellschaft diesbezüglich Lockerungen angekündigt werden. Es ist gut, dass die Maskenpflicht für Grundschüler aufgehoben wurde, und ich hoffe, dass wir denselben Schritt bald auch für die Sekundarstufe machen können", schloss Minister Weyts.

Am Freitag beschloss der Konzertierungsausschuss der verschieden belgischen Regierungen, dass das Corona-Barometer ab dem 18. Februar auf Code Orange wechseln wird. Der Unterricht wird einen Tag später auf Orange umgestellt, sodass die Lockerungen am Montag, dem 21. Februar, in Kraft treten können.