Dringend: Millionär gesucht! Nationallotterie sucht einem belgischen EuroMillionen-Gewinner

Im Rahmen dieser Aktion wurden 100 Gewinner von 1.000.000 Euro - zusätzlich zum Jackpot - in allen EuroMillionen-Ländern ausgelost. Unter ihnen waren acht Belgier, die das große Los zogen. Sieben Gewinner haben ihren Gewinn bereits am Hauptsitz der Nationallotterie in Brüssel abgeholt, der letzte Glückspilz ist jedoch noch nicht erschienen.

Die Nationallotterie ruft daher alle Spieler, die an der EuroMillionen-Ziehung vom 21. Januar 2022 teilgenommen haben, dazu auf, ihren Spielschein noch einmal genau zu überprüfen. Denn es ist der My Bonus Code auf diesem Spielschein, der die Gewinner dieser zusätzlichen Ziehung von 100 Millionären ausloste. "Es geht also nicht darum, die fünf Gewinnzahlen und die zwei Sterne zu überprüfen, die den Gewinner des Jackpots bestimmen, sondern den Zusatzcode auf dem Spielschein, der jedem Spieler bei der Teilnahme automatisch zugewiesen wurde", erklärt die Nationallotterie.

Der My Bonus-Code besteht aus 4 Buchstaben und 5 Ziffern und beginnt immer mit dem Buchstaben B (z. B.: BGRT01524). Sie können den Code online überprüfen oder ihn in einer beliebigen Annahmestelle einscannen lassen. "Diese kleine Anstrengung kann Ihnen viel bringen, da dieser My Bonus Code 1.000.000 Euro wert sein kann", betont die Nationallotterie.

Von den sieben bekannten Millionärsgewinnern sind vier Frauen und drei Männer, die alle über 40 Jahre alt sind. Zwei von ihnen stammen aus Wallonien und die anderen aus Flandern. Die Nationallotterie hofft, dieser Liste in Kürze einen achten Namen hinzufügen zu können. Der Gewinner kann sich sowohl telefonisch als auch per E-Mail über die auf der Website https://www.nationale-loterij.be/ verfügbaren Kontaktdaten melden.