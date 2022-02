"Freiheitskonvoi" auf dem Weg nach Brüssel: Was erwartet Belgiens Hauptstadt morgen früh?

Die Polizei bittet jeden eindringlich, morgen nicht nach Brüssel zu kommen, der nicht unbedingt dort sein muss. Diejenigen, die wohl in Brüssel sein müssen, werden gebeten, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

Die Bundespolizei bekräftigte gestern, dass es verboten ist, in Brüssel (und auch in Gent) mit motorisierten Fahrzeugen zu demonstrieren. Wer trotzdem demonstrieren möchte, kann dies auf dem Parkplatz C des Brüsseler Messegeländes Heysel tun. Wer sich nicht an das Verbot hält, muss mit empfindlichen Strafen rechnen, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Die Polizei betonte, dass böswillige Verkehrsbehinderung grundsätzlich mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren geahndet werden kann.

Die Polizei kündigte an, sie werde zunächst mit Flugblättern auf die Problematik aufmerksam machen, aber auch hart durchgreifen. "In Frankreich hat man entschlossen gehandelt", sagt Decraene. "Sie lenkten Konvois um, lösten sie auf, nahmen Leute mit und verhängten Bußgelder." Wie sich die Dinge in unserem Land entwickeln werden, wird zweifellos von der Beteiligung abhängen, es bleibt also abzuwarten. Die Polizei sagt, sie sei auf verschiedene Szenarien vorbereitet.