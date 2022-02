"Freiheitskonvois" setzen ihre Route von Frankreich nach Brüssel fort: Polizei will durchgreifen

Ein Teil der selbsternannten französischen "Freiheitskonvois , die unter anderem gegen einen Impfpass protestieren und am Samstag rund um Paris Halt gemacht hatten, fuhren am Sonntagmorgen weiter in Richtung Brüssel, wo ihre für Montag geplante Demonstration untersagt ist. Die belgischen Sicherheitskräfte sind allerdings weiterhin mobilisiert, um zu verhindern, dass sie die Hauptstadt blockieren. Es sollen mehrere hundert Fahrzeuge auf dem Weg nach Brüssel sein.