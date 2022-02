Haus in Wilrijk beschossen: "Es wird geprüft, ob es eine Verbindung zur Drogenszene gibt"

Die Staatsanwaltschaft untersucht nun, ob ein Zusammenhang mit der Drogenszene in Antwerpen besteht, wo es in den letzten Monaten mehrere Explosionen von Granaten, Feuerwerkskörpern oder Molotowcocktails gegeben hat. "Dafür ist es in der Tat noch zu früh, aber es ist sicherlich ein wichtiges Element bei den Ermittlungen."

Die Staatsanwaltschaft hat unterdessen einen Ermittlungsrichter wegen "Zerstörung des Schlosses" und "Verstößen gegen das Waffengesetz" angefordert.