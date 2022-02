Manneken Pis erhält 1083. Kostüm von Ganshoren, der Gemeinde, mit genau dieser Postleitzahl

An diesem Samstag war es der Bürgermeister Pierre Kompany (Foto, Mitte) aus Ganshoren, der mit einer großen Gruppe von Bürgern seiner Gemeinde und der Schöffin Marine Dehing-van den Brouck stolz vor der weltberühmten Statue posierte, die alle Brüssel-Touristen besuchen.

Verschiedene Elemente des kleinen römischen Kostüms, das Manneken Pis geschenkt wurde, verweisen auf Ganshoren. "Gans" bedeutet auch auf auf Niederländisch "Gans" und "horen" bezieht sich auf einen Sumpf oder ein Gewässer. Die Fauna und Flora des Sumpfgebiets von Ganshoren finden sich auf der Hose und der Jacke wieder, die der Brunnenfigur geschenkt wurden und beide in grün-brauner Farbe gehalten sind. Die Gans, ein Symbol für Vorsicht und Intelligenz, wird als Anhänger getragen und schmückt den Hut mit ihrer weißen Feder", erklärte die Schöffin.

Manneken Pis trug also an diesem Samstag die Farben von Ganshoren. Eine ganze Delegation von Einwohnern dieser Gemeinde war nach Brüssel gereist, um bei der Übergabe des Kostüms dabei zu sein, aber auch Bewohner des Viertels in der Nähe des Grote Marktes. Etwa Jacky Maes, der direkt gegenüber von Manneken Pis wohnt, "schon seit sehr langer Zeit. Ich glaube, ich bin der älteste Bewohner dieser Straße. Es ist sehr interessant, denn ich sehe Menschen aus aller Welt, die Manneken Pis besuchen. Und all seine verschiedenen Kostüme sind auch sehr schön. Zum Glück ist er brav, unser kleiner Mann. Er belästigt nie Frauen"!

Auch das neue Ganshoren-Kostüm wird seinen Platz in der riesigen Garderobe des Brüsseler Stadtmuseums finden. Es befindet sich auf der Grand’Place (Grote Markt, der Brüsseler Rathausplatz), im Haus des Königs. Dort kann man alle Kostüme von Manneken Pis bewundern.