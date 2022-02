Verdächtiger verhaftet, der einen schlafenden Obdachlosen am Südbahnhof in Brand gesetzt hat

Ein Mann hat in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 3.30 Uhr einen Obdachlosen, der im Brüsseler Südbahnhof (Zuid/Midi) schlief, in Brand gesetzt. Die Information wurde am Sonntag von der Staatsanwaltschaft Brüssel bestätigt. Sie erklärt, dass das Opfer schwer verletzt wurde und in Lebensgefahr schwebte, und fügt hinzu, dass sein Zustand zwar immer noch kritisch, aber mittlerweile stabil sei. Ein Verdächtiger – ein erst am Freitag aus der Haft entlassener Pole - wurde kurz nach der Tat festgenommen.