Aufruf der Polizei wegen „Freiheitskonvoi“ zeigt Wirkung: „Brüssel ist außergewöhnlich verkehrsarm"

In den vergangenen Stunden haben die Bundespolizei und die Brüsseler Polizei den Verkehr an den Zufahrten zur Stadt gefiltert, um zu verhindern, dass Fahrzeuge mit Demonstranten in das Stadtzentrum fahren.

Nach Angaben der Bundespolizei sind mehrere Fahrzeuge auf dem Weg in die Hauptstadt, aber sie sind noch nicht alle dort angekommen. Die Brüsseler Polizei beteuert, dass die Situation unter Kontrolle ist, obwohl die Kontrollpunkte und Straßensperren zu großen Staus für Pendler geführt haben, die den prognostizierten Schwierigkeiten trotzen.

Fahrzeuge mit Demonstranten, die es bis nach Brüssel schaffen, werden auf den Parkplatz C von Brussels Expo (Heizel-Messegelände) umgeleitet. Bisher ist es nur einigen Dutzend Fahrzeugen gelungen, den Sicherheitsring, den die Polizei um die belgische und europäische Hauptstadt errichtet hat, zu überwinden. Die Polizei bleibt wachsam und führt weiterhin Kontrollen durch, so Lonneville. "Es ist noch zu früh, um zu entscheiden, ob die Kontrollen eingestellt werden sollen, denn es kann heute noch viel passieren. Die Situation kann sich sehr schnell ändern".

Einige Demonstranten haben sich die Hinweise der Polizei zu Herzen genommen und haben ihre Fahrzeuge auf dem Heizel-Parkplatz C stehen lassen und sind zu Fuß ins Zentrum von Brüssel unterwegs.