Brüsseler Teilnehmer des „Freiheitskonvois“ treffen auf starke Polizeipräsenz

Die Polizei riet am Montag von Autofahrten nach Brüssel ab, da sich die belgische und europäische Hauptstadt auf die Ankunft von Demonstranten des "Freiheitskonvois" vorbereitete. Die Demonstranten, die sich an den kanadischen Truckern orientieren, protestieren gegen Corona-Maßnahmen, die Lebenshaltungskostenkrise und hohe Kraftstoffpreise. Die Polizei filterte die Fahrzeuge mit den Demonstranten aus dem Verkehr und wies sie an, am Heizel-Messegelände zu parken. Brüsseler Polizei gibt bekannt, dass der Verkehr in Brüssel (teilweise) wieder freigegeben ist.