Das Brüsseler Banad-Festival lädt wieder zu 3 Wochenenden Art Nouveau und Art Deco ein

Eröffnet wird das diesjährige und 6. Banad-Festival am 11. März im Résidence Palace im Europaviertel in der Nähe des Bahnhofs Brüssel-Schuman mit einem musikalischen Abend. Danach geht es an den Samstagen und den Sonntagen zwischen dem 12. und dem 27. März mit den Führungen und den Art Nouveau- und Art Deco-Wanderungen quer durch die belgische Hauptstadt los. Jedes Wochenende steht dabei im Zeichen eines anderen Teils der Region Brüssel-Hauptstadt.

Einige Gebäude werden im Rahmen dieses Architektur- und Innenarchitektur-Festivals zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich sein. Das sind dieses Jahr die alte Brunner Bank in der Wetstraat, das ehemalige Coppez Institur in der Tervuerenlaan und die Atelier-Wohnung des Malers Arthur Rogiers in der Keizer Karelstraat. Zudem werden das Haus Van Hoof in der Lambermontlaan und der frühere Hauptsitz der Regie für Telefon und Telegrafie (RTT) in der Paleisstraat für Besucher des Banad-Festivals geöffnet.

