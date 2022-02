Die Sammlung des M Museums in Löwen wird um 60 Werke zeitgenössischer Kunst erweitert

Die Sammlung des M Museums in Löwen in Flämisch-Brabant (Foto) wird um eine große Zahl an Werken zeitgenössischer Kunst erweitert. Dabei half die flämische Landesregierung, die im vergangenen Jahr für rund 4 Mio. € Kunstwerke ankaufte, um damit dem coronagebeutelten Sektor unter die Arme zu greifen. Das M Museum war an der Auswahl der Werke beteiligt und kann jetzt 60 dieser Stücke als Dauerleihgabe des Landes in die eigene Kollektion aufzunehmen.