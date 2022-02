Krätze jetzt auch in der Region Leuven auf dem Vormarsch: Apotheker schlagen Alarm

Nach Ausbrüchen in der Region Waasland (Sint Niklaas) stellen die Apotheker in der Uni-Stadt Leuven (dt.: Löwen) und Umgebung jetzt einen Anstieg der Zahl des Krätzebefalls fest. Die Krätzemilbe verbreitet sich leicht, wenn Menschen dicht beieinander leben, zum Beispiel in Pflegeheimen oder Studentenwohnheimen.