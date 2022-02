Neue Studie: Flutkatastrophe in Flandern könnte bis zu 8 Milliarden Euro Schaden anrichten

"Es ist wichtig zu prüfen, wie wir Flandern noch besser auf solche Wetterphänomene vorbereiten können", so kommentiert die Ministerin die Ergebnisse der Studie.

"Nach der Flutkatastrophe in Wallonien kann man die Ergebnisse der Studie getrost als einen zweiten Weckruf bezeichnen", so Ministerin Peeters. "Betrachtet man das Niederschlagsszenario mit 230 Milliliter Niederschlag - vergleichbar mit den Niederschlägen, die im Juli 2021 im Vesdre-Tal (zwischen Eupen und Verviers) fielen – wären in Flandern rund 86.000 Haushalte betroffen und der Gesamtschaden würde sich auf 8,1 Milliarden Euro belaufen. Eine Flutkatastrophe in Flandern würde also einen noch nie dagewesenen materiellen und finanziellen Schaden und vor allem ein unglaubliches Maß an menschlichem Leid verursachen. Wir müssen auf ein solches Szenario vorbereitet sein.“