Polizei errichtete Straßensperren, um den selbst ernannten "Freiheitskonvoi" von Brüssel fernzuhalten

Neben der Unzufriedenheit über die Corona-Maßnahmen, sind die Demonstranten unzufrieden über den starken Anstieg der Kraftstoffpreise und den allgemeinen Verlust ihrer Kaufkraft. Sie wollen in Brüssel protestieren, da die belgische Hauptstadt der Sitz der EU-Institutionen ist. Neben den Demonstranten aus Frankreich sind auch Demonstranten des Freiheitskonvois aus Luxemburg, Deutschland und den Niederlanden angereist.

Die Straßenblockaden haben am Montagmorgen an wichtigen Straßenkreuzungen am Rande von Brüssel zu erhebliche Staus und Verzögerungen geführt. Menschen, die nicht in der Hauptstadt wohnen, wird empfohlen, nur dann nach Brüssel zu kommen, wenn es unbedingt notwendig ist. Diejenigen, die heute in der Hauptstadt sein müssen, sollten die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen.