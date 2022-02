Union strauchelt gegen STVV, Standard Lüttich verliert den Anschluss an das Play Off 2

Am 27. Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga hat Tabellenführer Union Saint-Gilloise mit 0:1 gegen STVV Sint-Truiden verloren. Mit dem einzigen Treffer der Partie sorgte der Ostbelgier Christian Brülls (Foto) für die erste Niederlage für Union nach einer Serie von 10 Siegen. Standard Lüttich hat mit dem mit 2:0 verlorenen Spiel bei Racing Genk die Qualifikation für das Play Off 2 in weite Ferne rücken lassen.