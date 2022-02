Arbeitsdeal: Weder die Gewerkschaften, noch die Arbeitgeber sind wirklich überzeugt

Gewerkschaften

Bei den Gewerkschaften ist man nicht wirklich mit allem einverstanden, was die Regierung hier vorlegt. Miranda Ulens von der sozialistischen Gewerkschaft ABVV sagte am Dienstagmittag gegenüber VRT NWS dazu, dass ihre Gewerkschaft in erster Linie für bessere Arbeitsbedingungen fordert: „Einige neue Maßnahmen finden sich darin, wie das Recht auf Entspannung, doch für die Leute, die in kleineren mittelständischen Unternehmen arbeiten, gilt das nicht. Auch die 4 Tage-Woche ist keine schlechte Idee. Das wäre eine gute Sache, wenn die Arbeitstage nicht zu lang sind. Doch dem gegenüber steht Abend- und Nachtarbeit, wobei mit einigen Beschäftigten auch noch experimentiert wird. Das bedeutet, dass man als individueller Arbeitnehmer deutlich auftreten muss, um einem Arbeitgeber nein zu sagen. Denn eigentlich werden die kollektiven Tarifverhandlungen in den Unternehmen für die Gewerkschaften auf Sektorebene ausgeschaltet.“