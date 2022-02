Bald dürfen in Belgien auch Apotheker Corona-Impfungen durchführen

Im Gesundheitsausschuss des belgischen Bundesparlaments ist am Dienstag einem Gesetzesvorschlag von Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (Vooruit) zugestimmt worden. Der flämische Sozialist will, dass auch Apotheker in Zukunft in die Corona-Impfkampagne mit einbezogen werden und ebenfalls Impfungen durchführen sollten.