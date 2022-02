Die belgische Regierung einigt sich auf ein Abkommen zum sogenannten Arbeitsdeal

Im Bereich E-Commerce, sprich im Onlinehandel, wurde mehr Flexibilität vereinbart, damit zum einen die dort beschäftigten Mitarbeiter flexibler eingesetzt werden können, damit zum anderen diese aber auch besser sozial abgesichert sind. Dabei geht es um Lockerungen der Arbeitszeiten zwischen 20 Uhr am Abend und Mitternacht. Dazu gehören auch die entsprechenden Prämien oder Lohnzuschläge.

Ziel der Regelung ist auch, diesen Sektor in Land zu halten und eine Abwanderung solcher Jobs ins Ausland zu verhindern. Wenn eine Gewerkschaft pro Unternehmen dieser Vorgehensweise zustimmt, kann dies in Angriff genommen werden. Dabei entfällt das Vetorecht der Gewerkschaften. In den kommenden anderthalb Jahren wird ein entsprechendes Versuchsprojekt durchgeführt, dass keiner Zustimmung der Gewerkschaften unterliegt. Hier soll ein Arbeitnehmer in diesem Sektor zwischen 20 Uhr und Mitternacht arbeiten können.