In Belgien zu einer lebenslangen Haft verurteilter Mörder ist in der Türkei freigelassen worden

Osman Calli (Foto), der 2008 in Gent zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen vierfachen Mordes verurteilt wurde, ist in der Türkei freigelassen worden. Die belgische Justiz ist zu keinem Zeitpunkt davon unterrichtet worden, dass die Kollegen in der Türkei den Mann aus der Haft entlassen haben.