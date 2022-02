Internationale Razzien gegen albanische Kokainhändler - 49 Haussuchungen in Belgien

Die Polizei in Belgien, Italien und Spanien ermittelte bereits seit Jahren gegen die albanische Kokainbande, doch erst im Zuge der geknackten Kommunikation der Kriminellen über das Sky ECC-System, dass die Polizei in Europa entschlüsseln konnte, gelang jetzt ein Durchbruch in dieser Fahndung, die zu rund 100 Hausdurchsuchungen am Dienstag führten - 49 davon fanden in unserem Land (Brüssel, Antwerpen, Sint-Niklaas, Sint-Pieters-Leeuw) statt und die anderen in Italien, Spanien, Deutschland, Kroatien und in den Niederlanden. Alleine in Belgien wurden 30 Personen festgenommen, die dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Bande, die in erster Linie aus Albanern besteht, soll enge Kontakte zur Maffia in Italien haben. Gemeinsam wurde Kokain, dass in Containern in den Häfen von Antwerpen und Rotterdam ankam, weiter nach Italien und nach Spanien geschmuggelt, um dort verkauft zu werden.

Belgien schien dabei als Drehscheibe für Schmuggel und Handel zu sein, wie aus Polizeikreisen verlautete. Vor allem belgische und spanische Ermittler gingen seit einiger Zeit gezielt gegen die albanische Bande vor. Im vergangenen Jahr gelang dann der Durchbruch, weil Beweise für die kriminellen Aktionen der Bande gesammelt werden konnten - auch durch entschlüsselte Sky ECC-Kommunikation.

Die Bande soll nach Angaben der Bundesstaatsanwaltschaft in Brüssel eigentlich sehr vorsichtig vorgegangen sein. Sie habe ihre Gewinne z.B. in "sichere Aktiva" investiert, wie z.B. in Immobilien, in legale Unternehmen usw. Aber, es wurde auch Geld in Cryptowährungen umgesetzt.

Unser Video oben zeigt eine der Polizeiaktionen in Brüssel, bei der auch ein Fahrzeug beschlagnahmt und abtransportiert wurde.