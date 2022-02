Loena Hendrickx in Peking: Nicht fehlerfrei aber die Qualifikation für die freie Kür ist geschafft

Die 22 Jahre alte Antwerpenerin Loena Hendrickx erzielte mit ihrer kurzen Kür am Dienstag bei den Winterspielen 70,09 Punkte. Damit sicherte sie sich Rang 7 und das Weiterkommen für die freie Kür am Donnerstag, für dass sie unter die besten 24 Eiskunstläuferinnen kommen musste. Diese Punktzahl liegt zwar weit unter den 76,25 Punkten, die ihr persönlicher Rekord sind, doch in erster Linie zählt, dass sie in Peking weiter dabei ist.

Vor 4 Jahren, bei den letzten Olympischen Winterspielen in Pyeongchang schaffte Hendrickx es noch ins Finale, wo sie letztendlich 16. wurde. Bei der letzten Europameisterschaft hatte sie in der kurzen Kür noch Rang 2 geholt.

Nach ihrer Kür sagte sie gegenüber den Kollegen der VRT-Sportredaktion sporza: „Ich fühlte nicht den Stress und das Adrenalin, um wirklich da zu sein. Wenn ich zurückschaue, dann war ich nicht ganz schlecht und ich bin auch zufrieden, doch ich hatte einfach Besseres erwartet. (…) Es war nur ein Fehler, doch der hätte nicht sein müssen. Vielleicht muss ich etwas mehr Pep in der freien Kür an den Tag legen…“