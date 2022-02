Nachlese zu den "Freiheitskonvois" in Brüssel am Montag

Zudem kam noch, dass in Belgien seit Tagen dazu aufgerufen wurde, Brüssel am Montag zu meiden und auf jeden Fall darauf zu verzichten, an diesem Tag mit dem eigenen Wagen in die Hauptstadt zu pendeln. In Brüssel blieb es also verkehrsmäßig auffallend ruhig und die Demonstranten, die die Brüsseler Innenstadt erreichten, waren zumeist zu Fuß unterwegs. Sie begaben sich entweder in Richtung Europaviertel oder aber ins Stadtzentrum am Fischmarkt bzw. an den Sint-Katelijnen-Platz.

Der einzige Ort, an dem "Freiheitskonvois" zugelassen waren, war der Parking C am Heizel-Messegelände, wohin sich einige begaben. Insgesamt zog die Polizei im Vorfeld der Aktionen rund 130 Fahrzeuge aus dem Verkehr, die ebenfalls dorthin geleitet wurden. Dabei handelte es sich nach Polizeiangaben in erster Linie um Wohnmobile, Lieferwagen und PKW aus Frankreich und aus den Niederlanden.

Die Polizei nahm auch etwa 30 Demonstranten fest. Das waren zumeist Belgier oder Franzosen, die die öffentliche Ordnung störten, die gewalttätig gegen die Polizei wurden oder die verbotene Waffen oder andere gefährliche Gegenstände mit sich führten. Ein einziges Auto wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Dabei handelte es sich um einen PKW aus Slowenien, dessen Insassen eine Axt und eine Machete dabei hatten.

Am Montagabend teilte die Brüsseler Polizei mit, dass sie noch einige Tage lang „in erhöhter Wachsamkeit“ bleibe. Sie ist der Ansicht, dass sie mit ihrer massiven Präsenz präventiv Eskalationen vermeiden konnte.