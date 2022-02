Belgiens Arbeitgeberverbände fordern eine Verschiebung des Atomausstiegs

Die Diskussion um den Atomausstieg und um die Energiesicherheit läuft in Belgien schon lange und jetzt setzen die Arbeitgeber- und Unternehmerverbände in unserem Land ebenfalls ein Zeichen für die Atomkraft. „Wir brauchen Sicherheit, keine Abenteuer“, schreiben die Arbeitgeberverbände in einer gemeinsamen Erklärung. Unterzeichner sind der belgische Unternehmerverband VBO, der Arbeitgeberverband Voka für Flandern und Brüssel, der wallonische Unternehmerverband UWE und der entsprechende Verband in der Brüsseler Hauptstadt-Region BECI.

Die Arbeitgeber und die Unternehmer argumentieren ihre Forderung für die Verschiebung des Atomausstiegs mit den neuen geopolitischen Entwicklungen, womit sie konkret den Ukraine-Konflikt zwischen Russland und der Nato und die damit einhergehenden steigenden Weltmarktpreise für Gas meinen. Der Ukraine-Konflikt zeigt laut den Unternehmern in Belgien, dass die Versorgung Europas mit Gas aus Russland unsicher sei.

Ob in einer solchen Situation die bestehenden und neu zu bauenden Gaskraftwerke, die die AKW in der Stromproduktion übergangsweise ersetzen sollen, mit ausreichend Gas versorgt werden können, sei dahingestellt, so das Schreiben der Unternehmerverbände an die belgische Bundesregierung. Belgien brauche in Sachen Atomausstieg nicht nur einen Plan A, sondern auch einen Plan B, wie sich jetzt erweise.