Belgische Nationalbank: "Energiewende ja, aber bitte nicht zu schnell…"

Nationalbank-Gouverneur Pierre Wunsch sagte dazu am Mittwoch gegenüber VRT NWS: „Wenn wir so etwas machen wollen, wie die Kosten der Energiewende auf eine zielgerichtete Art und Weise zu minimalisieren, dann ist eine CO2-Steuer unumgänglich. Doch auf politischer Ebene ist es weit davon entfernt, einfach zu sein. Eine CO2-Steuer besteht bereits für die Industrie, was viele nicht wissen. Doch wenn es um etwas geht, das für die Leute sichtbar ist, dann ist so eine Steuer eine sensible Materie.“

Gouverneur Wunsch und seine Nationalbank sind von einer Energiewende in Richtung Nachhaltigkeit überzeugt und gehen davon aus, dass dies im Laufe der kommenden 30 Jahre zu niedrigeren Preisen führen werde. Doch jetzt dürfe man nicht zu schnell vorgehen, denn die hohen Energiepreise bereiten den Menschen auch in Belgien gerade einiges an Kopfschmerzen.