Corona in Belgien: Sinkende Krankenhauszahlen, aber weiter mehr Sterbefälle

In Belgien sinkt die tägliche Durchschnittszahl bei den neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus Covid-19 auf Wochenbasis weiter deutlich. Aktuell werden täglich etwas weniger als 15.000 neue Infizierungen festgestellt. Auch die Zahlen der Aufnahmen von neuen Coronapatienten in den belgischen Krankenhäusern bzw. auf den Intensivstationen gehen weiter nach unten, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano meldet. Doch die Zahl der Corona-bedingten Sterbefälle steigt weiter leicht an.