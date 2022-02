Der "Nackte Riese" an der E17 ist von Deerlijk nach Eeklo umgezogen

Die Geschichte des Zyklopen

Der Kunstsammler Hervé Missiaen vom Gabelstaplerunternehmen HM International erwarb den „Zyklopen von Waregem“ vor etwa 20 Jahren vom Städtischen Kunstmuseum SMAK in Gent, für das er entstanden ist. Er stellte die Riesenfigur vor seinem Unternehmen an der E17 in Deerlijk bei Waregem auf. Der einäugige Riese, ein Kunstwerk von Marco Boggio-Sella, entstand 1998 im Rahmen des SMAK-Kunstprojekts „Over the edges“.

Missiaen erntete viel Kritik, als der die Figur vor seinem Betrieb aufstellte. Für einige verstieß der nackte Riese gegen die guten Sitten und für andere war er ein Verkehrshindernis, denn Autofahrer würden vom Verkehr abgelenkt, weil sie auf die Figur schauen würden…

2013 wurde der Riese neu aufgebaut, nachdem er von Vandalen angezündet worden war. Damals hatten Fachleute den 7,5 Meter hohen und etwa 1 Tonne schweren Riesen neu aufgebaut, die sonst Karnevalswagen entwickeln und bauen. Vor einiger Zeit aber hat Hervé Missiaen sein Unternehmen aufgelöst und den „Zyklopen“ versteigert.