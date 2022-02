Die Stürme Dudley und Eunice fegen über Belgien: Windgeschwindigkeiten von 100 bis 130 km/h möglich

Auch VRT-Wetterfrau Sabine Hagedoren warnte vor möglichen Sturmschäden in Belgien, wenn die Sturmtiefs Dudley und Eunice über unser Land hinwegziehen. Diese beiden Nordseestürme werden deutlich empfindlicher als Sturm Corrie Ende Januar. Vor allem Eunice, das zweite Sturmtief, dass uns am Freitag erreicht, könnte in der Zeit von Freitagmittag bis Samstag Mitternacht für böse Überraschungen sorgen.

Zuerst aber zieht Dudley, der ab Donnerstagabend aus Richtung Westen und Südwesten kommend für Windgeschwindigkeiten von 80 bis 90 km/h sorgte, über unser Land hinweg, doch die Schäden hielten sich in Grenzen. Die Feuerwehr musste vor allem in West- und Ostflandern ausrücken, zumeist, um lockere Dachziegel zu entfernen oder um anbegnickte Äste zu räumen. In Wetteren brach ein im Bau befindlicher Anbau eines Hauses zusammen. Die KMI-Wetterwarnstufe gelb galt zwischen 21 Uhr am Mittwochabend bis etwa 2 Uhr in der Nacht. Am Donnerstag bleibt es recht windig mit Windgeschwindigkeiten von 70 bis 80 km/h.

Doch Dudley ist nur ein Vorbote für das, was Eunice zwischen Freitagmittag und Samstag gegen Mitternacht bringen kann. Auf der Nordsee sind Böen mit Windstärke 9 bis 10 zu erwarten, wie VRT-Kollegin Sabine Hagedoren ankündigt: „Die Windböen können im Westen des Landes Geschwindigkeiten zwischen 100 und 130 km/h erreichen.“ Dann kann auch die Warnstufe orange ausgerufen werden.

Mit Sturmschäden ist also zu rechnen und das belgische Innenministerium schaltet die Notrufnummer 1722 für nicht lebensbedrohliche Vorfälle frei. Kalt wird es nicht, denn die Temperaturen liegen zwischen rund 8°C in der Nacht und bis 11°C am Tage. Es bleibt regnerisch und bewölkt aber mit heftigen Niederschlägen ist nicht zu rechnen.