Ein aus Flandern stammender Wolf ist möglicherweise in Richtung Aachen ausgewandert

In der Nacht zum 15. Januar 2022 wurde am Stadtrand von Aachen Schafe von einem Wolf angegriffen. Ein Lamm wurde getötet und gefressen. Das Mutterschaf wurde so schwer verletzt, dass es von einem Tierarzt eingeschläfert werden musste. Anhand von DNA-Proben konnte das Senckenberg Forschungsinstitut in Gelnhausen einen Wolf aus Flandern als Verursacher ermitteln.

Der Wolfsrüde mit der Kennung GW1924m stammt aus dem Rudel von Hechtel-Eksel in der flämischen Provinz Limburg, wo er seit 28. Oktober 2020 genetisch erfasst ist. Wölfin „Noella“ und ihr Partner „August“ hatten 2020 erstmals 4 Welpen bekommen, von denen 2 nur wenige Monate nach ihrer Geburt in Limburg überfahren wurden.

Die beiden anderen Jungtiere sind jetzt etwa 2 Jahre alt und werden sich eigene Reviere suchen. Diese können sich gut und gerne in hunderten Kilometern Entfernung befinden, doch von Hechtel-Eksel in der Provinz Limburg bis nach Aachen in NRW ist es nicht ganz so weit. Wo sich der Wolf GW1924m aktuell aufhält, ist nicht bekannt. Es könnte auch sein, dass er lediglich an Aachen vorbei gezogen ist und sich sein Revier weiter entfernt sucht.

Die Stadt Aachen und auch die zur Aachener Städteregion gehörenden Städte Düren und Eschweiler liegen in der Pufferzone zum Wolfsgebiet Eifel und Hohes Venn im belgisch-deutschen Grenzgebiet.