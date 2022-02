Keine 2. Medaille für Hanne Desmet - Sie wurde im 1.500 Meter-Shorttrack-Finale "nur" Vierte

Choi Min-jeong kam in einer Zeit von in 2:17.789 vor der Italienerin Arianna Fontana (2:17.862) und der Niederländerin Suzanne Schulting (2:17.865) ins Ziel. Hanne Desmet kam mit etwas Abstand dazu in einer Zeit von 2:18.711 über die Ziellinie.

Desmet war auf ihrer Lieblingsdistanz lange hinterher gelaufen, doch in der letzten Runde konnte sie noch einige Konkurrentinnen überholen. Aber für eine Medaille reichte es nicht mehr.

Die Belgierin hatte letzte Woche die Bronzemedaille auf den 1.000 Metern vor ihrer niederländischen Trainingspartnerin Suzanne Schulting geholt und vor einigen Tagen lief die das A-Finale auf den 500 Metern, wo sie Fünfte wurde.