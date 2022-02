Verkehr in Brüssel: Weniger Fahrstreifen aber Radwege in der Belliard-Straße und am Montgomery

Die Belliard-Straße ist eine der am meisten befahrenen Einfallsstraßen in Brüssel, sagt die Ministerin: „Wir wollen den Raum für Radfahrer und Fußgänger dort vergrößern, damit diese sich sicherer fühlen können. Wir gehen dort von 4 auf 3 Fahrstreifen und legen auch einen Radweg an. Das ist zunächst ein Versuchsprojekt. Wir wollen zuerst nachschauen, wo der Impakt beim Wegnehmen eines Fahrstreifens im Verkehr liegt.“

Danach werde man überlegen, ob dieser Schritt dort definitiv vollzogen wird oder ob man ihn rückgängig machen muss, so Mobilitätsministerin Van den Brandt gegenüber dem VRT-Sender Radio 2/Brabant und Brüssel.

Am Montgomery-Platz mit seinem Verkehrsverteiler in Form eines Kreisverkehrs wird ähnlich vorgegangen, wie die Ministerin erklärt: „Am Montgomery sind viele Fahrstreifen vorhanden, doch der innere Streifen des Kreisverkehrs wird von den Autofahrern kaum genutzt. Wir werden jetzt den äußeren Fahrstreifen dort wegnehmen, um dafür zu sorgen, dass den Radfahrern mehr Raum bleibt.“

Die Arbeiten werden jetzt während den Krokusferien in Brüssel durchgeführt, was zu Verkehrsbehinderungen vor allem in Richtung der Innenstadt führen wird.