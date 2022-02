Akrobatik an der Sint-Michiels-Kirche in Gent: Kletterer kontrollieren den Zustand des Turms

In Gent haben am Mittwoch zwei Spezialisten der flämischen Denkmalschutzbehörde den 24 Meter hohen Turm der Sint-Michiels-Kirche in Gent auf Schäden und lockere Steine überprüft. Seit einigen Tagen sind mehrmals Steinbrocken auf dem Platz vor der Kirche gefunden worden, weshalb der Haupteingang des Gotteshauses gesperrt werden musste.