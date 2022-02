Das Hasselter Kunsthaus Z33 ist für den Mies van der Rohe-Award nominiert

Das Gebäude des Z33 im Zentrum von Hasselt ist ein Entwurf der italienischen Architektin Francesca Torzo und wurde erst vor 2 Jahren eröffnet. Torzo entwarf den neuen Flügel des Z33, „Flügel 19“ genannt. Dieser wurde auf eine interessante Art und Weise an den bestehenden „Flügel 58“ gebaut. Gemeinsam bilden beide Flügel einen spannenden Raum für Kunst und Kultur.

Der Mies van der Rohe-Award wird alle 2 Jahre vergeben und ist mit 60.000 € dotiert. Der Award erinnert an den deutsch-amerikanischen Architekten und Designer Mies van der Rohe (geb. 1886 in Aachen - gest. 1969 in Chicago) und ist eine Initiative der EU-Kommission.

Mit im Rennen um den Mies van der Rohe-Award sind 4 weitere Projekte und Gebäude:

" Baugruppenhaus Frizz23 " in Berlin - Deadline (Britta Jürgens + Matthew Griffin)



" in Berlin - Deadline (Britta Jürgens + Matthew Griffin) " 85 Social Housing Units ", ein Sozialwohnungsprojekt in Cornellà de Llobregat in Spanien - peris+toral.arquitectes

", ein Sozialwohnungsprojekt in Cornellà de Llobregat in Spanien - peris+toral.arquitectes " La Ferme du Rail ", ein Sozialprojekt in Paris - Grand Huit et Melanie Drevet Paysagiste

", ein Sozialprojekt in Paris - Grand Huit et Melanie Drevet Paysagiste "Town House - Kingston University" in London - Grafton Architects

Die Verleihung des Mies van der Rohe-Awards findet im Mai im Barcelona-Pavillon der Weltausstellung in Dubai statt.