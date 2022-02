Das Tal der Maas in Limburg ist am besten auf eine mögliche "Wasserbombe" vorbereitet

Und Ostflandern? Hier würde es zu schweren Schäden kommen

Besonders betroffen wäre die Provinz Ostflandern, denn diese Provinz ist schon jetzt überschwemmungsgefährdet. Hier fließen die Leie und die Obere Schelde in der Umgebung von Gent zusammen. Der Umfang dieser Wasserläufe ist hier enorm und es fließen ohnehin große Wassermengen hier vorbei, so die Studie. Alleine in der Region Gent - dicht besiedelt und mit riesigen Industrieflächen bebaut - würden Schäden von bis zu 3 Mia. € entstehen. Bis zu 61.000 Häuser und andere Bauten auf einer Fläche von 253 m² würden dabei in Mitleidenschaft gezogen.

Im Tal der Dender würden nach dem „wallonischen Szenario“ Schäden in Höhe 1 Mia. € entstehen und 7.000 beschädigte Gebäude. Die Städte Liedekerke, Gerardsbergen und Denderleeuw würden Schäden in Höhe von jeweils rund 100 Mio. € erleben und Ninove wäre mit Schäden in Höhe einer halben Milliarde hier am stärksten betroffen. Das Flandern von einer „Wasserbombe“ getroffen werden könnte, sei eher unwahrscheinlich, so die beteiligten Wissenschaftler, doch das hatte man in den betroffenen Gebieten in der Wallonie, in NRW und in Rheinland-Pfalz auch gedacht…