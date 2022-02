Der neue Verkehrsplan für Brüssel sieht ein Ende des Durchgangsverkehrs im Zentrum vor

Die Krux ist hier, dass man den Durchgangsverkehr aus dem Zentrum heraushalten möchte und gleichzeitig dem zielgerichteten Ortsverkehr dabei keine allzu großen Probleme bereiten will. Es sollen z.B. Verbindungswege eingerichtet werden, die den auswärtigen Verkehr zu den großen Parkhäusern leiten werden.

Kompromiss?

Dazu sieht der Verkehrsplan für die Innenstadt einen Kompromiss vor, der es theoretisch weiter möglich macht, das „Fünfeck“ von Osten nach Westen zu durchqueren (z.B. über die Wetstraat, an der Kathedrale vorbei, über die Wolvengracht und die Dansaert-Straße) und auch von Nord nach Süden (z.B. über die Cellebroer-Straße, die Keizerslaan und die Pachecolaan).

Ein Eingriff in den Verkehr bedeutet auch das Umwidmen der Artevelde-Straße und der Laken-Straße zu Radwegen. Das wird auch die Hoog- und die Blaes-Straße in den Marollen. Insgesamt verlieren mehrere auch große Straßen einige Fahrstreifen zugunsten von Radwegen und Fußgängern und es wird automatisch in der Innenstadt auch zu mehr Fußgängerzonen kommen. In mehreren betroffenen Straßen und Vierteln werden die Brüsseler Verkehrsbehörden gemeinsam mit dem Einzelhandel, der Gastronomie und mit den Anwohnern besprechen, wie am besten vorgegangen werden kann.