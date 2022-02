Eiskunstläuferin Loena Hendrickx wird Gesamt-Achte mit einer tollen freien Kür

Mit ihrer kurzen Kür zusammengerechnet beendet Loena Hendrickx ihre Olympischen Winterspiele mit einer Gesamtpunktzahl von 206,79 Zählern und Platz 8 in der Gesamtwertung. Das wiederum bringt ihr ein „Olympisches Diplom“, denn die Sportfunktionäre in Belgien belohnen bei Olympischen Spielen Ergebnissee bis Rang 8.

Danach wirkte sie erleichtert: „Ich bin entsetzlich stolz auf mich selbst und bin mit meiner Leistung zufrieden. Ich war total nervös, bin also froh, dass es gut ging. (…) Ich bin sehr stolz darauf, dass ich ein ‚Olympisches Diplom‘ habe. Mir fehlen die Worte. (…) Ich kann sagen, dass ich zur Weltspitze gehöre…“

Letztes Jahr im November erzielte Hendrickx ihr bisher bestes Ergebnis mit 219,05 Punkten beim Gran Premio D'Italia. Das konnte sie in Peking nicht erreichen, doch ihr Ergebnis hier ist besser als ihr 16 Rang in Pyeongchang 2018.

