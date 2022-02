Enormer Anstieg bei Gewaltdelikten gegen das Personal der belgischen Verkehrsbetriebe

Im vergangenen Jahr wurden Mitarbeiter in den Bussen und Bahnen der belgischen Verkehrsgesellschaften in Fast 5.000 Fällen Opfer von Gewalt am Arbeitsplatz. Das entspricht einem Anstieg der Fälle um 23 % gegenüber 2020. Gewalt gegen Busfahrer, Zugschaffner oder andere Mitarbeiter im ÖPNV hat deutliche psychologische Auswirkungen auf die Betroffenen und sorgt zudem für hohe Ausfallzahlen durch Krankmeldungen.